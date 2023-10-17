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Овечкин поздравил главного тренера «Вашингтона» с первой победой в карьере

Овечкин поздравил главного тренера «Вашингтона» с первой победой в карьере
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Появилось видео из победной раздевалки «Вашингтон Кэпиталз» после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Калгари Флэймз» (3:2 Б).

Сначала главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери обратился к лучшим игрокам встречи.

«Нереальная работа, Кепмс. Ты встретился с кучей бросков сегодня. Великолепная работа», — сказал наставник вратарю Дарси Кемперу и похлопал ему.

«А что насчёт Мэтти Филлипса?!» — сказал Карбери о нападающем Мэттью Филлипсе и похлопал.

После этого капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил Карбери с первой победой в качестве главного тренера и подарил ему памятную шайбу.

Ранее завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

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