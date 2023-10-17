Лидер «Рейнджерс» оценил вклад Шестёркина в победу над «Аризоной»

Лидер «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал победу в матче с «Аризоной Койотс» и оценил игру вратаря Игоря Шестёркина.

«Нейтрализация большинства была важной, особенно в первой части игры «5х3». Двухминутная игра «5х3» — это непросто, а ребята на льду проделали потрясающую работу. И Шести тоже помог нам удержаться. Честно говоря, пережив эти две минуты, я думал, что мы получили некоторый импульс и благодаря этому мы забили свой гол в большинстве», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Аризона Койотс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).