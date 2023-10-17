Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин пожертвовал возможностью бросить с убойной позиции и отдал передачу партнёру

Овечкин пожертвовал возможностью бросить с убойной позиции и отдал передачу партнёру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мог набрать первое очко в новом сезоне НХЛ.

На пятой минуте третьего периода матча с «Калгари Флэймз» (3:2 Б) при счёте 2:2 «столичные» играли в большинстве и проводили атаку. Нападающий Дилан Строум получил шайбу на правом фланге и нанёс бросок. Шайба попала в штангу и отскочила прямо на клюшку Овечкину, который находился в своём «офисе». Нападающий мог нанести бросок с убойной позиции, однако пожертвовал этой возможностью и отдал передачу на пятачок. Там находились два форварда «Вашингтона», но никто из них не смог пропихнуть шайбу в ворота.

ВИДЕО

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Материалы по теме
Видео
Овечкин поздравил главного тренера «Вашингтона» с первой победой в карьере
Материалы по теме
«Что нового можно ждать от Овечкина?» В США составили неоднозначный рейтинг с 10 русскими
«Что нового можно ждать от Овечкина?» В США составили неоднозначный рейтинг с 10 русскими
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android