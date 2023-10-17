Овечкин пожертвовал возможностью бросить с убойной позиции и отдал передачу партнёру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мог набрать первое очко в новом сезоне НХЛ.

На пятой минуте третьего периода матча с «Калгари Флэймз» (3:2 Б) при счёте 2:2 «столичные» играли в большинстве и проводили атаку. Нападающий Дилан Строум получил шайбу на правом фланге и нанёс бросок. Шайба попала в штангу и отскочила прямо на клюшку Овечкину, который находился в своём «офисе». Нападающий мог нанести бросок с убойной позиции, однако пожертвовал этой возможностью и отдал передачу на пятачок. Там находились два форварда «Вашингтона», но никто из них не смог пропихнуть шайбу в ворота.

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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).