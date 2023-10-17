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Капитан «Куньлуня»: Ларионов — Профессор. Он видит игру не так, как все

Капитан «Куньлуня»: Ларионов — Профессор. Он видит игру не так, как все
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Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип поделился мнением о главном тренере «Торпедо» Игоре Ларионове.

«Торпедо» — очень быстрая команда, которая любит быстро двигать шайбу, постоянно перепасовываться, разыгрывать до пустых ворот. Такой «ран-энд-ган» стиль, остроатакующий. Против них очень тяжело обороняться, «Торпедо» уже успело доставить нам проблемы. Но для болельщиков их игра – сплошное удовольствие. Тут надо отдать должное Игорю Ларионову. Помню, как в детстве смотрел за его игрой в «Детройте». Его называют Профессором, потому что он видит игру не так, как все остальные. Уверен, он учит своих ребят, как видеть игру так же, как он. И это к тому же приносит успех», — сказал Ип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с Ипом можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 18 октября, в 12:00.

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