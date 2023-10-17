Мощнейший силовой приём Овечкина на Карлссоне — лучший на первой неделе НХЛ по версии YCS

Журналист Yahoo Canada Sports Йори Неджин-Шектер назвал силовой приём российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против самого дорогого защитника НХЛ, игрока «Питтсбург Пингвинз» Эрика Карлссона лучшим на первой неделе нового сезона НХЛ.

«Овечкин, возможно, и начинает сезон, на старте которого ему уже 38 лет, но он определённо не играет как один из старейших хоккеистов. Преследуя немыслимые 894 гола Уэйна Гретцки, Великая Восьмёрка не потерял другую часть своей игры, которая делает его очевидным талантом поколения — сокрушительную физическую форму. Эрик Карлссон получил не очень мягкое напоминание об этом, когда новейшая игрушка «пингвинов» была снесена фантастическим чистым силовым приёмом на открытом льду, который напомнил оттенки Овечкина времён Олимпийских игр 2010 года против Яромира Ягра», — приводит слова Неджин-Шектера Yahoo Canada Sports.

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