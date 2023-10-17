Форвард «Амура» Хохлачёв забросил шайбу в первом матче после скандального инцидента
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В Челябинске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимает «Амур». Идёт первый период, счёт равный 1:1.
В середине первой двадцатиминутки форвард хабаровского клуба Александр Хохлачёв отметился заброшенной шайбой, сравняв счёт. Отметим, этот гол стал первым с момента скандального эпизода, в котором нападающий запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
1 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Антипин (Ткачёв, Тертышный) – 06:22 (5x5) 1:1 Хохлачёв (Ли) – 10:47 (5x5) 1:2 Колесников (Никонцев) – 32:48 (5x5)
Напомним, накануне пресс-служба «Амура» выступила с заявлением в связи со скандальным поведением Хохлачёва. Клуб оштрафовал нападающего и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».
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