Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Амура» Хохлачёв забросил шайбу в первом матче после скандального инцидента

Форвард «Амура» Хохлачёв забросил шайбу в первом матче после скандального инцидента
Аудио-версия:
Комментарии

В Челябинске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимает «Амур». Идёт первый период, счёт равный 1:1.

В середине первой двадцатиминутки форвард хабаровского клуба Александр Хохлачёв отметился заброшенной шайбой, сравняв счёт. Отметим, этот гол стал первым с момента скандального эпизода, в котором нападающий запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
1 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Антипин (Ткачёв, Тертышный) – 06:22 (5x5)     1:1 Хохлачёв (Ли) – 10:47 (5x5)     1:2 Колесников (Никонцев) – 32:48 (5x5)    

Напомним, накануне пресс-служба «Амура» выступила с заявлением в связи со скандальным поведением Хохлачёва. Клуб оштрафовал нападающего и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».

Материалы по теме
Эксклюзив
Хохлачёв впервые высказался после скандального инцидента с прыжком на машину
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android