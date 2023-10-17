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Форвард «Амура» Хохлачёв забросил шайбу в первом матче после скандального инцидента

В Челябинске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимает «Амур». Идёт первый период, счёт равный 1:1.

В середине первой двадцатиминутки форвард хабаровского клуба Александр Хохлачёв отметился заброшенной шайбой, сравняв счёт. Отметим, этот гол стал первым с момента скандального эпизода, в котором нападающий запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

Напомним, накануне пресс-служба «Амура» выступила с заявлением в связи со скандальным поведением Хохлачёва. Клуб оштрафовал нападающего и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».