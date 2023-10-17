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Крикунов назвал точное количество шайб, которые забросит Овечкин в сезоне-2023/2024

Крикунов назвал точное количество шайб, которые забросит Овечкин в сезоне-2023/2024
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал старт сезона российских нападающих Александра Овечкина и Евгения Малкина в «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» соответственно.

«Овечкин — опытный игрок, знает, как нужно готовиться к сезону. Думаю, скоро начнёт забивать. Бывает, что не идёт, а потом шайбы как начнут залетать. Не думаю, что были ошибки в подготовке. Он уже столько лет играет, всё знает наизусть. Был перерыв, требуется какое-то время, чтобы наиграть связи. Многое зависит ещё от индивидуальной подготовки. Мне кажется, скоро пойдёт игра, Александр начнёт забивать. Думаю, что в этом сезоне он забросит 36 шайб — половину от того, что ему осталось до Гретцки.

Звание третьей звезды недели Малкина — не новость, которая может кого-то удивить. Он талантливый парень, старается держать уровень, приносит большую пользу «Питтсбургу». Видимо, он отлично провёл предсезонку, подлечился, хорошо подготовился. Он старается продлить свой спортивный век и относится ко всему профессионально», — сказал Крикунов в интервью Metaratings.ru.

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