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Спортивный юрист рассказал, какое наказание может грозить Хохлачёву после инцидента

Спортивный юрист рассказал, какое наказание может грозить Хохлачёву после инцидента
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Спортивный юрист Илья Чичеров рассказал, какое наказание может грозить нападающему «Амура» Александру Хохлачёву после скандальной выходки, в результате которой хоккеист забрался на машину жителя Хабаровска.

«На спортсмена уже наложил санкции клуб, возможно, будут санкции от государства — оштрафуют за мелкое хулиганство или вроде того. Кроме того, возможно применение санкций со стороны хоккейного сообщества за нарушение положений Кодекса этики ФХР.

Тогда хоккеисту могут грозить: предупреждение, штраф, лишение завоёванных титулов и/или наград, спортивная дисквалификация, запрет на выполнение лицом конкретной функции, запрет на осуществление любой связанной с хоккеем деятельности. Думаю, если производство будет открыто, то Хохлачёв получит штраф на приличную сумму», — цитирует Чичерова «Газета.Ru».

Напомним, в первом матче после инцидента Хохлачёв отметился заброшенной шайбой.

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