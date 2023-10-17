«Амур» в матче с «Трактором» заблокировал 41 бросок по своим воротам

В Челябинске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

По итогам встречи хабаровский клуб заблокировал 41 бросок по воротам голкипера клуба Дмитрия Лозебникова. Всего же «Трактор» бросил в створ 27 раз, в то время как «Амур» отметился 28 бросками по воротам Зака Фукале.

Дальневосточный клуб после этой победы набрал 19 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, в следующем матче «Трактор» примет магнитогорский «Металлург». «Амур» сыграет в гостях с «Автомобилистом». Обе встречи пройдут 19 октября.