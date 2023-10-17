«Питтсбург Пингвинз» и «Ванкувер Кэнакс» обменялись игроками, сообщает пресс-служба «пингвинов». В состав «Питтсбурга» перешли защитник Джек Рэтбоун и нападающий Карел Пласека. Стан «косаток» пополнили защитник Марк Фридман и нападающий Тай Гловер.

24-летний Рэтбоун отправится в Американскую хоккейную лигу в клуб «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз». В текущем сезоне за «Абботсфорд Кэнакс» Джек сыграл две игры, в которых отметился одной заброшенной шайбой.

23-летний чешский форвард Пласек прошлый сезон провёл в ХК «Оломоуц», где забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач, набрав 15 очков в 31 игре. В текущем сезоне нападающий ещё не играл.

27-летний защитник Марк Фридман в текущем сезоне сыграл два матча за «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», где очков не набрал. 23-летний нападающий Гловер в прошлом сезоне забил семь голов и отадл 5 ассистов в 49 матчах за «Пингвинз» в АХЛ. В сезоне-2023/2024 Тай ещё не провёл ни одной игры.