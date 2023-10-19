Защитник «Локомотива» Мартин Гернат ответил на вопрос, хотел бы остаться в КХЛ после истечения контракта.

«Сначала мне предложили контракт на несколько лет. Но мы не знали, чего ожидать от КХЛ. У меня теперь семья, так что решения мы принимаем вместе. Мы обсудили с женой все плюсы и минусы и решили, что хотим приехать в более сильную лигу. Хочется поиграть в лучшей лиге Европы, показать, что я способен выступать на уровне КХЛ.

Швейцария — отличная лига, там нет долгих выездов, считай, каждый день дома. Как родилась дочка, Оливия, мы с женой каждый день проводили вместе. У меня был контракт на три года, но после второго сезона решили сменить чемпионат. У меня были другие предложения в Швейцарии, но мы решили попробовать что-то новое. «Локомотив» сделал очень хорошее предложение, мы его обдумали, и решение уехать в КХЛ далось легко. Очень счастливы, что оказались в Ярославле.

Есть ли понимание, что хочу остаться в лиге и дальше? Мне всё нравится, но также надо думать о жене и дочке. Они сейчас далеко от дома. Многие хотят приехать сюда, навестить нас, но до России сейчас долго и непросто добираться. Посмотрим, как сложится. Мне всё нравится, я бы хотел остаться в КХЛ, но сезон длинный, много долгих выездов, а надо и на семью выкраивать время. Если семья недовольна, тяжело фокусироваться на своей работе. У нас ещё будет время подумать после сезона. Надеюсь, мы сможем найти решение, которое устроит всех», — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мартином Гернатом читайте на «Чемпионате» сегодня в 10:00 мск.