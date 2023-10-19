Словацкий защитник «Локомотива» сравнил игру в КХЛ и Швейцарии

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат сравнил игру в КХЛ и в чемпионате Швейцарии по хоккею, в котором словацкий игрок обороны имел опыт выступлений.

«Хоккей здесь быстрее, не так много команд играют в жёсткий силовой хоккей по сравнению со Швейцарией. Я бы сказал, в Швейцарии хоккей больше похож на АХЛ, игра жёсткая, много бывших энхаэловцев конец карьеры проводят в NLA. Там много более опытных игроков, здесь же много молодёжи, плюс в Швейцарии играют на больших площадках, поэтому в КХЛ хоккей быстрее. И уровень игры здесь выше, чем в Швейцарии», — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мартином Гернатом читайте на «Чемпионате»: