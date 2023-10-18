Тренер «Торпедо» Ларионов получил две минуты штрафа за задержку игры
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В Нижнем Новгороде проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Торпедо» принимает новосибирскую «Сибирь». Идёт третий период, счёт 4:3 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2023, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 5
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ян (Фирстов, Силаев) – 01:20 (5x4) 1:1 Климович (Бек, Ахияров) – 11:04 (5x5) 2:1 Сизов (Белевич, Ураков) – 26:34 (5x5) 3:1 Атанасов (Летунов) – 31:17 (4x5) 3:2 Бутузов (Прохоркин) – 34:59 (5x5) 3:3 Андреофф (Бек, Прохоркин) – 37:24 (5x3) 4:3 Фирстов (Ларионов, Орлов) – 42:07 (5x5) 4:4 Бек (Аланов, Бутузов) – 59:43 (6x5) 4:5 Прохоркин – 65:00
В начале третьей двадцатиминутки главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов получил две минуты штрафа за задержку игры. Специалист общался с судьями, после чего арбитры выписали удаление домашней команде. Штраф отбывал Никита Артамонов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче «Торпедо» сыграет дома с «Амуром» 21 октября, «Сибирь» встретится в Казани с местным «Ак Барсом» 20 октября.
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