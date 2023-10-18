Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Торпедо» Ларионов получил две минуты штрафа за задержку игры

Тренер «Торпедо» Ларионов получил две минуты штрафа за задержку игры
Комментарии

В Нижнем Новгороде проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Торпедо» принимает новосибирскую «Сибирь». Идёт третий период, счёт 4:3 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2023, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 5
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ян (Фирстов, Силаев) – 01:20 (5x4)     1:1 Климович (Бек, Ахияров) – 11:04 (5x5)     2:1 Сизов (Белевич, Ураков) – 26:34 (5x5)     3:1 Атанасов (Летунов) – 31:17 (4x5)     3:2 Бутузов (Прохоркин) – 34:59 (5x5)     3:3 Андреофф (Бек, Прохоркин) – 37:24 (5x3)     4:3 Фирстов (Ларионов, Орлов) – 42:07 (5x5)     4:4 Бек (Аланов, Бутузов) – 59:43 (6x5)     4:5 Прохоркин – 65:00    

В начале третьей двадцатиминутки главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов получил две минуты штрафа за задержку игры. Специалист общался с судьями, после чего арбитры выписали удаление домашней команде. Штраф отбывал Никита Артамонов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Торпедо» сыграет дома с «Амуром» 21 октября, «Сибирь» встретится в Казани с местным «Ак Барсом» 20 октября.

Материалы по теме
Видео
Атанасов покинул лёд после удара коленом от Прохоркина, форвард «Сибири» получил 2 минуты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android