Тренер «Торпедо» Ларионов получил две минуты штрафа за задержку игры

В Нижнем Новгороде проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Торпедо» принимает новосибирскую «Сибирь». Идёт третий период, счёт 4:3 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

В начале третьей двадцатиминутки главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов получил две минуты штрафа за задержку игры. Специалист общался с судьями, после чего арбитры выписали удаление домашней команде. Штраф отбывал Никита Артамонов.

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В следующем матче «Торпедо» сыграет дома с «Амуром» 21 октября, «Сибирь» встретится в Казани с местным «Ак Барсом» 20 октября.