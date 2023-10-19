Малкин до минимума сократил отставание от Кейна в списке бомбардиров в истории НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Питтсбурга» забивали российский нападающий Евгений Малкин, Эрик Карлссон и Брайан Раст. Для Малкина набранное очко стало 1236-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю занимающий 42-е место в списке бомбардиров в истории североамериканской лиги воспитанник магнитогорского хоккея вплотную приблизился к находящемуся без команды и пропускающему началу нынешнего сезона американскому форварду Патрику Кейну (1237). Чуть выше в рейтинге располагается Петер Штястны (1239).

В текущем регулярном чемпионате на счету Малкина четыре матча в составе «Питтсбурга», в которых он набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+1».