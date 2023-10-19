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Журналист ESPN объяснил включение Овечкина в топ-3 лучших чистых снайперов НХЛ

Журналист ESPN объяснил включение Овечкина в топ-3 лучших чистых снайперов НХЛ
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Журналист ESPN Грег Вышински рассказал о включении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-3 лучших чистых снайперов НХЛ текущего сезона.

«Учитывая его катание, скорость и всё остальное на данном этапе карьеры, можно сказать, что он специалист очень узкого профиля. Но что, если в этом профиле он величайший в истории хоккея? Ведь в этом всё и дело, он величайший снайпер всех времён. Мне всё равно, догонит ли он Гретцки, но забить столько голов в нынешней эпохе, для меня он вообще без вопросов лучший снайпер, чем Гретцки. И самое главное, что до сих пор никто лучше него не бросает из его офиса. Да, он узкопрофильный игрок, но именно по этому профилю он лучше 99,9% снайперов в этой лиге. Так что я спокойно ставлю его на третье место в списке лучших чистых снайперов прямо сейчас, хотя на первое место поставить уже не могу», — заявил Вышински.

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