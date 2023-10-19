Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не понимаю, почему игроки не делают этого чаще». Экс-голкипер НХЛ — о буллитах Кузнецова

«Не понимаю, почему игроки не делают этого чаще». Экс-голкипер НХЛ — о буллитах Кузнецова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне прокомментировал медленный стиль исполнения буллита российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Я не понимаю, почему игроки не делают этого чаще. Такие особенные ребята чертовски сложны для вратарей. Самое простое — это, когда игрок идёт на скорости и есть варианты броска или обводки. В этом медленном исполнении вратарю сложно просто ждать. Ты не можешь просто стоять и ничего не делать.

Не думаю, что НХЛ вообще отреагирует на такое исполнение буллитов, но вряд ли мы увидим, чтобы Сидни Кросби делал что-то подобное (смеётся)», — приводит слова Ринне Yle.

Напомним, россиянин выполняет серию финтов на крайне низкой скорости, чем многие вратари недовольны. Кузнецов забил восемь из девяти буллитов в подобном стиле.

Материалы по теме
«Он выполнял его в игровом темпе «Вашингтона». Журналист пошутил о буллите Кузнецова
Видео
«Мне нравится». Кузнецов высказался о недовольстве вратаря «Калгари» после его буллита
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android