«Не понимаю, почему игроки не делают этого чаще». Экс-голкипер НХЛ — о буллитах Кузнецова

Бывший голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне прокомментировал медленный стиль исполнения буллита российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Я не понимаю, почему игроки не делают этого чаще. Такие особенные ребята чертовски сложны для вратарей. Самое простое — это, когда игрок идёт на скорости и есть варианты броска или обводки. В этом медленном исполнении вратарю сложно просто ждать. Ты не можешь просто стоять и ничего не делать.

Не думаю, что НХЛ вообще отреагирует на такое исполнение буллитов, но вряд ли мы увидим, чтобы Сидни Кросби делал что-то подобное (смеётся)», — приводит слова Ринне Yle.

Напомним, россиянин выполняет серию финтов на крайне низкой скорости, чем многие вратари недовольны. Кузнецов забил восемь из девяти буллитов в подобном стиле.