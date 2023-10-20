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Агент Малкина: Евгений может набрать 100 очков по итогам сезона

Агент Малкина: Евгений может набрать 100 очков по итогам сезона
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Агент Евгения Малкина Геннадий Ушаков оценил великолепный старт нового сезона НХЛ в исполнении нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. На данный момент россиянин делит второе место в списке лучших бомбардиров сезона, набрав 7 (3+4) очков в четырёх стартовых матчах.

«Для меня не стало сюрпризом такое начало сезона от Евгения. Я знаю, на что он способен. Считаю, он может набрать 100 очков по итогам сезона», — цитирует Ушакова Metaratings.ru.

Малкин забил свой 474-й гол и вышел на чистое третье место среди снайперов россиян, обойдя Александра Могильного (473 шайбы за 990 матчей). По голам в НХЛ Малкин вышел на чистое 55-е место в истории лиги, превзойдя показатели Дэниса Савара (473) и Александра Могильного (473). Следующей целью для Евгения является результат Берни Николса (475), далее в списке лучших снайперов лиги расположился Сергей Фёдоров (483).

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