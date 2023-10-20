Инсайдер НХЛ назвал игрока, с которым больше всего себя сравнивает Бедард. Это россиянин

Известный инсайдер и журналист НХЛ Эллиотт Фридман рассказал, с каким хоккеистом себя больше всего сопоставляет нападающий и молодой звёздный игрок «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард.

«Игрок, с которым он больше всего себя сравнивает, — Кирилл Капризов, который сказал, что он польщён этим. Но он предположил, что это сравнение родилось из-за того, как они катаются, как ставят ноги. Капризов видит это в Бедарде и в себе», — приводит слова Фридмана The Hockey News.

Напомним, 18-летний Бедард в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл четыре матча, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Молодой нападающий был задрафтован «чёрными ястребами» минувшим летом под общим первым номером.