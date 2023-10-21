Аналитик TSN объяснил, в чём Александр Овечкин лучше Уэйна Гретцки

Бывший защитник ряда клубов НХЛ и аналитик TSN Фрэнк Коррадо сравнил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и легендарного форварда Уэйна Гретцки.

«Даже несмотря на то, что Овечкину уже 38 лет? Я скажу, что это не громкое предположение. В эпоху, в которой играл Александр Овечкин, оборона усиливалась, вратари становились лучше, а он находил способы забить вновь и вновь! Щелчок при игре в большинстве — все знают, что он будет так играть. Броски после прорывов — все знают, что он будет их наносить. Но он всё ещё находит способы забивать, именно это сделает его величайшим снайпером всех времён. Ты точно знаешь, что он сделает, но не в состоянии остановить его.

И я бы сказал, что Гретцки начал в эпоху, когда у вратарей были щитки поменьше, защита пропадала не пойми где. И вот когда мы вступили в эпоху «мёртвых шайб», тогда увидели, что результативность Гретцки действительно просела. Овечкина не ждёт нечто подобное. Мы видели, как в последние несколько сезонов его результативность росла. Вы не можете остановить Овечкина, вы можете только надеяться, что попытаетесь сделать это», — сказал Каррадо в эфире TSN.