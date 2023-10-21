«Не только Овечкин выглядит медлительным». Авторитетный журналист о проблемах «Вашингтона»

Авторитетный журналист Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал неудачный старт сезона «Вашингтон Кэпиталз». Столичная команда потерпела два поражения в трёх матчах — крупное от «Питтсбург Пингвинз» (0:4) и разгромное от «Оттавы Сенаторз». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не забил ни одного гола и набрал лишь 1 (0+1) очко.

«Что меня действительно беспокоит в «Вашингтоне», так это то, что они выглядят медлительными — и не только Овечкин… они постоянно смотрят назад. В матче с «Оттавой» всё выглядело так, будто «сенаторы» вышли на лёд и сказали: «Мы собираемся «сделать» эту команду». На мой взгляд, «Кэпиталз» выглядели более медленными, они выглядели неуверенными», — сказал Фридман в эфире The Jeff Marek Show.