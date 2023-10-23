Овечкин объяснил, что делает Остона Мэттьюса таким крутым снайпером

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» поделился мнением о главном снайпере соперника — Остоне Мэттьюсе.

«Что делает Остона Мэттьюса таким крутым снайпером? Его способность бросать, создавать опасные моменты для себя и своих партнёров по звену. У него потрясающий бросок. Сейчас он топ-снайпер», — сказал Овечкин после тренировки.

Напомним, американский нападающий начал сезон с двух хет-триков подряд. В первом матче чемпионата Мэттьюс трижды поразил ворота «Монреаль Канадиенс» (6:5 Б), а в следующей встрече забросил три шайбы «Миннесоте Уайлд» (7:4). После этого Остон не может отличиться уже на протяжении трёх матчей.

«Вашингтон» примет «Торонто» в ночь с 24 на 25 октября. Матч стартует в 1:00 мск.