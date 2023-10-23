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«Остон — крайне уникальный игрок». Главный тренер «Вашингтона» сравнил Овечкина и Мэттьюса

«Остон — крайне уникальный игрок». Главный тренер «Вашингтона» сравнил Овечкина и Мэттьюса
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери сравнил капитана столичной команды Александра Овечкина с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом.

«Очень разные игроки. Остон — крайне уникальный игрок с точки зрения габаритов, силы, рук, навыков. Очень тяжело сравнивать его с другими игроками НХЛ. Очевидно, с Ови та же ситуация. Он крайне уникален с точки зрения набора навыков, броска, способности находить пространство для того, чтобы бросить. И он голоден до голов. Я никогда не встречал игрока, который испытывал бы такую страсть к забрасыванию шайб.

Но габариты Остона, его игра клюшкой, его способность менять углы броска, забивать огромным количеством разных способов… Вероятно, самый большой комплимент, который я могу ему сказать: если вспомнить его 60 голов за сезон и шайбы в прошлом году, он забрасывает огромным количеством способов. С точки зрения скаута очень сложно сказать команде: мы покажем вам 20 разных способов, которыми Остон может забить, — будьте готов к каждому из них (смеётся). Это челлендж. И я думаю, что в этом заключается его уникальность. Он забивает после прорывов, с пятачка, после форчека — все эти разные способы делают его чрезвычайно особенным игроком», — сказал Карбери после тренировки.

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