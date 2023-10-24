Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузнецов назвал главную проблему, способную помешать Мэттьюсу догнать Овечкина по голам

Кузнецов назвал главную проблему, способную помешать Мэттьюсу догнать Овечкина по голам
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о возможной погоне лидера «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса за результатом Александра Овечкина по количеству голов в НХЛ.

«Результативность после 30 лет — это, наверное, самая большая проблема, потому что до 30 он, вероятно, продолжит забивать по 50 и даже 60 голов за сезон. Но самая большая проблема, вероятно, возникнет после того, как ему исполнится 33 года, когда ты достигаешь этого возраста, сможешь ли по-прежнему «выбивать» такие числа? И никто не знает, каким будет хоккей через 10 лет», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что сейчас на счету Мэттьюса 305 голов в лиге. У Овечкина 822 шайбы.

Материалы по теме
Остон Мэттьюс ответил на вопрос о погоне за результатом Овечкина по голам в НХЛ
Материалы по теме
«Ощущение, что Овечкин больше никогда не забьёт». В США в ужасе от кошмарной серии Ови
«Ощущение, что Овечкин больше никогда не забьёт». В США в ужасе от кошмарной серии Ови
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android