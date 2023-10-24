Кузнецов назвал главную проблему, способную помешать Мэттьюсу догнать Овечкина по голам

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о возможной погоне лидера «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса за результатом Александра Овечкина по количеству голов в НХЛ.

«Результативность после 30 лет — это, наверное, самая большая проблема, потому что до 30 он, вероятно, продолжит забивать по 50 и даже 60 голов за сезон. Но самая большая проблема, вероятно, возникнет после того, как ему исполнится 33 года, когда ты достигаешь этого возраста, сможешь ли по-прежнему «выбивать» такие числа? И никто не знает, каким будет хоккей через 10 лет», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что сейчас на счету Мэттьюса 305 голов в лиге. У Овечкина 822 шайбы.