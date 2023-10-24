В матче между московским «Динамо» и «Ладой» случились две яркие драки в одном эпизоде

В матче регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Ладой» (5:4 ОТ) произошли яркие драки.

На 52-й минуте при счёте 4:4 тольяттинцы провели опасную атаку, голкипер бело-голубых зафиксировал шайбу. После этого у ворот «Динамо» началась массовая потасовка. Стычка переросла в две драки. Капитан москвичей Андрей Миронов схлестнулся в кулачном поединке с нападающим «Лады» Евгением Грошевым, а Антон Малышев — с Максимом Березиным. По итогу каждый получил по пять минут штрафа за драку. Седрик Пакетт и Владислав Червоненко были наказаны малыми штрафами за грубость.

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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Ладу». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 5:4 (2:2, 1:2, 1:0, 1:0).