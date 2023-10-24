Ушёл из жизни известный экс-вратарь «Питтсбурга» и «Рейнджерс»

Ушёл из жизни бывший вратарь ряда клубов НХЛ Данк Уилсон, сообщает NHL Alumni в соцсети Х (ранее Twitter).

«NHL Alumni с горечью узнала, что Данк Уилсон скончался в возрасте 75 лет.

Данк дебютировал в НХЛ в сезоне-1969/1970 в составе «Филадельфии». В следующем сезоне он присоединился к «Ванкуверу» и сыграл там первые три сезона в НХЛ, прежде чем перейти в другие команды. Сюда входили «Торонто», «Рейнджерс» и «Питтсбург». После этого вернулся в состав «Кэнакс» на один, последний сезон. Он сыграл в 287 матчах регулярного чемпионата, имея процент отражённых бросков 88,3 за 10 сезонов.

«Бунтарский дух» Уилсона заставил его заняться профессиональным лакроссом, прежде чем ему посоветовали сосредоточиться на хоккейной карьере. Данк оставил свой след в истории НХЛ, записав на свой счёт первый в истории шат-аут в истории франшизы «Кэнакс». После завершения карьеры Данк любил путешествовать по миру и проводить время со своей семьёй.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и бывшим товарищам по команде Данка в это трудное время», — говорится в сообщении.