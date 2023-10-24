Главный тренер «Каролины» рассказал о состоянии Андрея Свечникова после травмы

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился информацией о состоянии нападающих Андрея Свечникова и Себастьяна Ахо после полученных травм.

«Свеч всё время был близок [к возвращению]. Теперь мы подошли к тому моменту, когда ему нужно ещё несколько тренировок. Я ожидаю, что он вернётся на лёд довольно скоро. Ему потребуется много времени, чтобы освоиться в игре, но то, что он будет в нашем составе, станет огромным позитивом.

Себастьян Ахо? Он сегодня тренировался, и это хороший знак. Он чувствовал себя довольно хорошо, так что он близок к возвращению. Но я не знаю, сыграет ли он завтра», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков. «Каролина» дошла до финала Восточной конференции, где проиграла серию «Флориде Пантерз» — 0-4.