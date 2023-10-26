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«Такой проход от любого игрока взбодрит команду». Тренер «Сибири» — о голе Гордеева

«Такой проход от любого игрока взбодрит команду». Тренер «Сибири» — о голе Гордеева
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Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски после победы над «Спартаком» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ прокомментировал гол защитника сибиряков Фёдора Гордеева, который забросил шайбу после сольного прохода из своей зоны.

«Проход Гордеева взбодрил игру? Я думаю, такой проход от любого игрока взбодрит команду. Брак был. Где-то опять начали нервничать, не знаю почему. Где-то не верили в себя. Начали отбрасываться. Мы говорили, что нужно играть уверенно, не надо отбрасываться.

Завершился процесс адаптации у Гордеева? Я думаю, закончился. Даже если здесь всю жизнь играешь, первый год в КХЛ – это новая лига, все будут нервничать. Думаю, его адаптация намного легче прошла. Русским владеет, думаю, адаптация его быстро прошла», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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