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Евгений Малкин обошёл Патрика Кейна в списке бомбардиров в истории НХЛ

Евгений Малкин обошёл Патрика Кейна в списке бомбардиров в истории НХЛ
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе «Питтсбурга» результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин. Для Малкина набранное очко стало 1238-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю воспитанник магнитогорского хоккея обошёл американского форварда Патрика Кейна (1237) и поднялся на чистое 41-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ. Чуть выше в рейтинге располагается Петер Штястны (1239).

В текущем регулярном чемпионате на счету Малкина семь матчей в составе «Питтсбурга», в которых он набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «-1».

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