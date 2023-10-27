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И. о. главного тренера «Трактора» прокомментировал 3-ю победу над «Металлургом» в сезоне

И. о. главного тренера «Трактора» прокомментировал 3-ю победу над «Металлургом» в сезоне
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Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победу во встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом». Челябинцы крупно обыграли магнитогорцев — 5:1. Эта победа стала для «Трактора» второй подряд в матчах с «Металлургом». Ранее, 25 октября, подопечные Заварухина переиграли челябинскую команду со счётом 4:2. Это третья победа «Трактора» над «Металлургом» в нынешнем сезоне.

«Хорошо сыграли, три игры взяли у Магнитогорска, а он сейчас лидер Востока. Это дорогого стоит. Парни молодцы, сыграли правильно, сыграли сердцем, порадовали наших болельщиков. Удалось решить вопросы с реализацией? Мы над этим тоже не прекращаем работать. Всегда говорим и показываем ребятам, какие моменты надо улучшать. Может быть, они нас услышали. В зоне атаки хорошие моменты создавали и могли ещё забить. Над этим надо ещё больше работать. Сошников в центре играл? Он и в прошлом матче играл в центре. Мы уже тогда с Никитой переговорили, парень справляется, молодец. Этот состав совсем по-другому начал играть, создаёт моменты и львиную долю времени проводит в атаке», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

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