«Это было как в старые времена, тяжёлая битва». Флёри — об игре против Овечкина

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри прокомментировал игру против капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (2:3 Б). Россиянин играл против канадского голкипера 46 раз и забил 27 голов. Ранее Флёри много лет выступал за «Питтсбург», соперника «Кэпиталз» по Столичному дивизиону.

«Мы играли друг против друга довольно много раз, и он много забивал мне. Каждый раз я чувствую, что мне нужно остановить его, верно? Но я также хочу ловить броски других ребят. Это было как в старые добрые времена. Тяжёлая битва до конца», — цитирует Флёри пресс-служба клуба.

Напомним, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» победил «Миннесоту Уайлд» — 3:2 Б.