Малкин и Овечкин — два лучших действующих хоккеиста НХЛ по числу серий очков из 5+ матчей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (3:2 Б). Он ассистировал Дилану Строуму, который забил гол на 18-й минуте встречи.

Для Овечкина эта игра стала пятой подряд с набранными очками. Это уже 57-й отрезок в карьере Овечкина, когда он набирает очки минимум пять матчей подряд. Среди действующих игроков НХЛ больше таких серий лишь у Евгения Малкина, на счету которого 58 подобных результативных отрезков.

В прошлом матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4) на счету Овечкина были один гол и один пас. Ранее, в поединке с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:4), россиянин забросил шайбу, а во встречах с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ) и «Оттавой Сенаторз» (1:6) делал по голевой передаче.