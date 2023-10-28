Илья Самсонов назвал «Торонто» своей второй семьёй

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов поделился мыслями о неудачном периоде на старте текущего сезона НХЛ.

«Я больше думаю о команде — о своей семье. Потому что да, эта команда — моя вторая семья. Моя первая семья находится дома, и все тоже очень грустят из-за моей игры. Знаете, все смотрят хоккей. Но все настроены позитивно, однако я знаю, как тяжело моей семье смотреть на это. Иногда такое случается в жизни. Для меня это большая возможность.

У меня сейчас трудное время, но я разберусь с этим», — приводит слова Самсонова Sportsnet.

Напомним, вратарь в последний раз появлялся на льду 22 октября в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ), пропустил три гола после четырёх бросков и был заменён на Джозефа Уолла. После этого Самсонов дважды подряд оставался в запасе.