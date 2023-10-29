НХЛ выступила с заявлением в связи со смертью экс-игрока «Питтсбурга»

Национальная хоккейная лига выступила с заявлением в связи со смертью бывшего нападающего «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона.

«Семья Национальной хоккейной лиги оплакивает кончину бывшего игрока «Питтсбург Пингвин» Адама Джонсона. Наши молитвы и глубочайшие соболезнования адресованы его семье, друзьям и товарищам по команде», — сказано в сообщении лиги.

Напомним, в матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении хоккеисту порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью.

Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.