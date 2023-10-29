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Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: мало удалялись — лишили «Ак Барс» козыря

Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: мало удалялись — лишили «Ак Барс» козыря
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1).

«С такими сильными командами нужно играть терпеливо и ждать ошибки, показывать характер. У нас сегодня это получилось. Долганов здорово сыграл и мало удалялись, лишили соперника его козыря. За счёт этого всего нам удалось победить. Календарь у нас плотный, расслабляться нет времени. Нужно готовиться к следующим матчам.

«Нефтехимик» набрал очки в десятой игре подряд, доволен состоянием команды? Сейчас у всех одинаковое состояние, все в рабочем графике. Функциональное состояние нормальное.

Переиграли «Ак Барс» в первом периоде за счёт движения и двух голов, была установка провести здорово именно старт матча? Важно каждый матч проводить в начале собранно, чтобы соперник не завладел преимуществом. У нас и во втором периоде были моменты, а уже в третьем игра пошла «кость в кость». У кого терпения больше – тот и побеждает», – цитирует Леонтьева «БИЗНЕС Online».

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях со «Спартаком». «Ак Барс» отправится в гости к СКА. Обе встречи состоятся 31 октября.

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