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«Мы недовольным тем, как играем дома». Малкин прокомментировал поражение «Питтсбурга»

«Мы недовольным тем, как играем дома». Малкин прокомментировал поражение «Питтсбурга»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

После окончания встречи российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение своей команды. «Мы должны играть лучше. Команда сражается каждую ночь. Мы не можем так играть. Сегодня обязательно должны были победить. Сейчас недовольны тем, как играем дома. Мы не можем остановиться на этом этапе. Это только начало сезона. Я верю в команду», — заявил Евгений после матча.

«Питсбург» проиграл три из четырёх последних домашних матча.

Малкин по ходу матча записал в свой актив заброшенную шайбу и результативную передачу. Благодаря этому Малкин вышел на чистое 40-е место в спике бомбардиров за всю историю НХЛ.

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