Евгений Малкин — шестой в списке лучших бомбардиров из Европы в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (3:4).

Как отмечается на официальном сайте НХЛ, 37-летний нападающий довёл свой общий бомбардирский счёт в карьере до 1240 (476+764) очков в 1072 матчах. Малкин занимает шестое место по количеству результативных баллов среди европейских игроков. Больше очков набрали Матс Сундин (1349 в 1346 матчах), Яри Курри (1398 в 1251), Теэму Селянне (1457 в 1451), Александр Овечкин (1493 в 1355) и Яромир Ягр (1921 в 1733).

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.