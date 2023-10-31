Сватковский: «СКА Арена» будет больше арены «Монреаля»

Генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский поделился информацией о вместимости нового стадиона.

«Возможно ли, что арена перейдёт в эксплуатацию непосредственно СКА? Со мной не обсуждали такие варианты. У нас есть концессионное соглашение с администрацией Санкт-Петербурга, будем действовать в рамках этого соглашения.

Проектная документация рассчитана на свыше 21 540 мест. У нас ещё есть резерв, думаю, это будет одна из самых больших арен мира. Больше, чем арена «Монреаля», — сказал Сватковский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Строительные работы на «СКА Арене» ведутся с 2020 года. Сейчас СКА выступает на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Арена вмещает 12,5 тыс. человек.