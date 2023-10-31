Толчинский рассказал о причинах нестабильной игры СКА в текущем сезоне

Нападающий СКА Сергей Толчинский назвал причины нестабильной игры армейского клуба в текущем сезоне КХЛ.

«Конечно, это было неожиданно. У нас было много обидных поражений. Наверное, некоторые из них были нелогичны, когда мы переигрывали соперника, но не забивали при наличии хороших моментов. Тут нужно понимать, что в СКА много новых игроков по сравнению с прошлым сезоном. У нас новая команда — нужно время, чтобы найти «химию». И на самом деле мы её находим — я считаю, что против сильных соперников мы очень хорошо играем. Против того же ЦСКА (3:2), «Локомотива» (две победы 3:2 и одно поражение 2:3). Просто, может быть, не всегда со 100-процентным настроем выходим на лёд (улыбается). Хотя не знаю — разные ситуации бывают.

Проблемы с настроем на соперников вроде «Нефтехимика», «Сочи», «Сибири» и минского «Динамо»? Не знаю… Немало было игр, когда мы переигрывали соперника, полностью контролировали игру, но не забивали, а дальше где-то допускали потерю концентрации и пропускали голы. С тем же «Нефтехимиком» так случилось. Да и во многих других играх. То есть дело даже не в настрое, а в работе на протяжении всех 60 минут матча и реализации своих моментов.

К примеру, в матче с «Куньлунем» (6:3) всё это было. И главное, у нас наконец получилось реализовать все свои моменты — забили почти всё, что создали. А во многих других матчах такого нет — мы много создаём и мало забиваем», — сказал Толчинский в интервью «Известиям».