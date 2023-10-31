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Николай Заварухин прокомментировал сухую победу «Автомобилиста» над «Куньлунем»

Николай Заварухин прокомментировал сухую победу «Автомобилиста» над «Куньлунем»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Куньлунем» (3:0).

«Одержали тяжёлую победу, ребята сыграли по счёту, по результату, в начале и конце игры Вова Галкин держал нас, поздравляю его с «сухарём». Гол в меньшинстве стал переломным, наклёвывается в большинстве — хороший гол у Лёхи Макеева после добивания. В третьем периоде выполнили установку, сыграли по счёту.

Специально сыграли по Пулккинену? Мы разбираем каждого соперника, просим играть поближе к нему, чтобы не было времени на бросок.

Голы соперника после вбрасывания в нескольких играх? Каждая команда играет по-разному. В Череповце был рикошет от конька, а два гола на вбрасываниях пропустили. Прежде всего центральному надо делать нейтральную шайбу, остальным надо блокировать броски, остальным тяжело с такого расстояния ловить шайбу.

Ключевой фактор сегодня, которого не хватило на выезде? Забили в большинстве нужный гол. Когда ты забиваешь первым, у тебя инициатива, больше получается в атаке, могли больше забить сегодня», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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