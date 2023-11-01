Каменский: наконец-то ИИХФ поняла, что ЧМ и Олимпиада без России не являются полноценными

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский заявил, что предварительное решение допустить сборную России на Олимпийские игры 2026 года является положительным знаком.

«Уже много раз говорил, что чемпионат мира и Олимпиада без сборной России не являются полноценными. Наконец-то в ИИХФ это поняли. Безусловно, это положительный знак. Посмотрим теперь, какие они теперь выдвинут условия», — приводят слова Каменского «Известия».

Напомним, накануне на сайте ИИХФ появилась информация, согласно которой сборная России по хоккею сыграет в одной группе с США, если команду допустят на Олимпийские игры 2026 года. Россия и США значатся в группе С. Остальные участники квартета определятся после квалификации.