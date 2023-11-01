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Каменский: наконец-то ИИХФ поняла, что ЧМ и Олимпиада без России не являются полноценными

Каменский: наконец-то ИИХФ поняла, что ЧМ и Олимпиада без России не являются полноценными
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Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский заявил, что предварительное решение допустить сборную России на Олимпийские игры 2026 года является положительным знаком.

«Уже много раз говорил, что чемпионат мира и Олимпиада без сборной России не являются полноценными. Наконец-то в ИИХФ это поняли. Безусловно, это положительный знак. Посмотрим теперь, какие они теперь выдвинут условия», — приводят слова Каменского «Известия».

Напомним, накануне на сайте ИИХФ появилась информация, согласно которой сборная России по хоккею сыграет в одной группе с США, если команду допустят на Олимпийские игры 2026 года. Россия и США значатся в группе С. Остальные участники квартета определятся после квалификации.

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