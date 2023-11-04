Толчинский: СКА всегда играет лучше соперника, но нас наказывают за индивидуальные ошибки
Нападающий СКА Сергей Толчинский высказался о неудачной серии команды. Петербургский клуб проиграл три последних матча.
«Команда не впадает в эмоциональную яму? Пока трудно сказать. Если брать игры с „Сочи“ и „Ак Барсом“, мы полностью переигрывали соперника, в который раз уже это говорим, но реально переиграли по моментам и по броскам.
Мы всегда лучше, но возникают какие-то индивидуальные ошибки, за которые нас сразу наказывают.
Здесь с «Авангардом» тоже провалили чуть начало, но играли в принципе хорошо. Надо разобрать ошибки, искать позитив и отталкиваться от него», — цитирует Толчинского «Спорт день за днём».
На текущий момент СКА занимает лишь девятое место в таблице Западной конференции КХЛ.
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