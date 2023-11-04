Толчинский: СКА всегда играет лучше соперника, но нас наказывают за индивидуальные ошибки

Нападающий СКА Сергей Толчинский высказался о неудачной серии команды. Петербургский клуб проиграл три последних матча.

«Команда не впадает в эмоциональную яму? Пока трудно сказать. Если брать игры с „Сочи“ и „Ак Барсом“, мы полностью переигрывали соперника, в который раз уже это говорим, но реально переиграли по моментам и по броскам.

Мы всегда лучше, но возникают какие-то индивидуальные ошибки, за которые нас сразу наказывают.

Здесь с «Авангардом» тоже провалили чуть начало, но играли в принципе хорошо. Надо разобрать ошибки, искать позитив и отталкиваться от него», — цитирует Толчинского «Спорт день за днём».

На текущий момент СКА занимает лишь девятое место в таблице Западной конференции КХЛ.