Назаров — лайнсменам в КХЛ: при любой драке нужно контролировать бьющую руку обоих игроков

Известный тренер Андрей Назаров дал совет лайнсменам в КХЛ, как вести себя во время драк хоккеистов.

«Вижу, что моя небольшая критика в адрес судейского департамента сработала. Посмотрел две драки в матчах КХЛ: в матче между «Локомотивом» и московским «Динамо» бой провели Красковский и Миронов, а накануне в игре между «Куньлунем» и «Северсталью» была неплохая драка между Броссо и Иванцовым.

Судьи разнимали шустро, всё получилось вполне достойно, но вот что хотел бы отметить и обратиться от себя лично ко всем лайнсменам: всегда контролируйте бьющую руку. Не только самого игрока, а его руку, которой он наносит удары. Это важный момент в плане того, чтобы не случилось добивания. При любой драке нужно контролировать бьющую руку с обеих сторон. Как у того, кто выигрывает, так и у проигрывающего хоккеиста. И тогда мы минимизируем количество полученных травм. Все должны находиться в равных условиях. Всегда желаем хоккеистам только здоровья, они делают свою работу», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.