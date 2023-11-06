Видео победного гола «Спартака» в матче со СКА за секунду до конца третьего периода

Нападающий «Спартака» Александр Беляев принёс победу красно-белым в матче со СКА (3:2).

На последних секундах встречи москвичи смогли выиграть вбрасывание в зоне санкт-петербургского клуба усилиями Анселя Галимова. Беляев, подхватив шайбу, бросил в ближнюю девятку — голкипер СКА Никита Серебряков не смог среагировать. Нападающий «Спартака» забил гол на последней секунде — с финальной сиреной.

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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1).