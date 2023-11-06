Алексей Жамнов поделился мнением о «Спартак»-тайме

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после победы во встрече со СКА (3:2).

«У нас есть два дня без игр, постараемся, чтобы ребята отдохнули, восстановились, и будем готовиться к выездной серии. Ребята прекрасно знают, как правильно готовиться. Талалуев только приступил к тренировкам, в ближайшее время, наверное, будет тренироваться уже с командой. Завтра у него контрольное обследование, после этого уже будем понимать.

У «Спартака» есть Ферги-тайм (способность, как у «Манчестера» Фергюсона, забивать голы на последних минутах. — Прим. «Чемпионата»)? «Спартак»-тайм? Нам ещё всем очень далеко до сэра Алекса Фергюсона, начнём с этого. Я понял, о чём вы, смотрел тот матч, когда они в добавочное время выиграли Лигу чемпионов.

Матч идёт 60 минут, последние пять минут, когда счёт равный или ты проигрываешь, ты можешь изменить исход матча, если верить в это. Когда ребята верят, играют на результат, это приятно. Мы команду строим первый год, много нюансов, над чем ещё предстоит работать. Есть и хорошие моменты, и то, что мы можем усилить.

Неправильно говорить, что у нас всё идеально, но то, что ребята играют до конца, уже большой плюс для нашего коллектива. Посмотрим, как дальше будет складываться. Может, на самом деле, как предложил Порядин… [«Спартак»-тайм]», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.