Футболист «Спартака» Зиньковский посетил матч хоккейных одноклубников со СКА и сделал фото

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Антон Зиньковский посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между красно-белыми и СКА.

«Эпичность этого фото зашкаливает!

После победы над СКА Антон Зиньковский поздравил наших парней с победой над питерцами и сделал памятную фотку с Иваном Морозовым и Егором Савиковым», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ХК «Спартак».

Напомним, в Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). Победный гол «Спартак» забил за секунду до конца третьего периода.