«Ненависть неуместна». Игрок «Ноттингема» о хоккеисте, нанёсшем смертельный порез Джонсону

Нападающий «Ноттингем Пантерз» Вестин Мишо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) прокомментировал травлю игрока «Шеффилд Стилерз» Мэтта Петгрейва. Многие обвинили мужчину в намеренном ударе коньком по шее нападающего «Ноттингема» Адама Джонсона. Форвард «пантер» в итоге скончался от ранения.

«Мне нужно что-то сказать по поводу инцидента. Мы искренне поддерживаем Мэтта Петгрейва. Ненависть, которую получает Мэтт, ужасна и совершенно неуместна. Я находился на ближайшей к месту происшествия скамейке и видел, как оба игрока быстро двигались.

Игрок «Шеффилда» непреднамеренно зацепил ногу хоккеиста «Пантерз», что стало причиной его кувырка. Мне ясно, что его действия были непреднамеренными, и любой, кто утверждает обратное, ошибается. Давайте объединимся и не будем распространять неоправданную ненависть по отношению к тому, кто нуждается в поддержке», — говорится в сообщении.