Олег Браташ — о работе в «Ладе»: о будущих амбициях не думаю

Главный тренер «Лады» Олег Браташ ответил на вопрос о тренерских амбициях на будущее.

«Я не привык думать о будущем. Даже когда работал с детскими командами, не думал, что сейчас здесь поработаю, а потом уйду в другое место. Всегда думаю о том месте, где работаю, и знаю, что нужно работать хорошо, по максимуму. У меня такое отношение к любой работе.

Когда я был хоккеистом, у меня было такое же отношение, и вообще, когда я каким-нибудь делом занимаюсь, стараюсь его сделать по максимуму. У меня такой подход ко всему, и к работе – в первую очередь. Не думаю о будущих амбициях, сегодня я – здесь, с этой командой, в этом городе. И должен сделать максимум, всё, что могу и что от меня зависит», — цитирует Браташа сайт КХЛ.

Тольяттинский клуб после 29 матчей набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.