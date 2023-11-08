«Идея неплохая, нужно делать». Каменский — об игре «Спартака» на футбольном стадионе

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» и вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал возможный матч красно-белых на футбольном стадионе «Открытие Арена».

«Слухи ли это? В первый раз слышу. Но идея неплохая. Конечно, интересно будет посмотреть на такой матч. Но всё зависит от организации, как организуют. Очень удобная арена, новая, красивая. Хотелось бы мне побольше видеть таких матчей на свежем воздухе? Побольше, не побольше, нужно делать. И если попытка хорошая, то все получат от этого удовольствие», — сказал Каменский в интервью «ВсёПроСпорт».

Напомним, по сообщениям источника, изначально планировалось сыграть 12 января с петербургским СКА, однако зимой футбольный клуб «Спартак» собирается провести реновацию газона на своём стадионе. В связи с этим также изучается возможность провести матч на открытом воздухе в конце декабря (22-го с «Динамо» Минск или 24-го с «Куньлунь Ред Стар»).

Ранее в КХЛ прокомментировали возможный матч «Спартака» на футбольном стадионе.