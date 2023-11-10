Спортивный директор «Адмирала»: КХЛ — это вторая лига мира, после НХЛ

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков прокомментировал уровень игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Уровень и требования другие, но специфика работы одна и та же. Сейчас я в процессе ознакомления. Конечно, всё понимаю, есть свои мысли, всё обсуждаем с тренерским штабом и руководством.

Я знаком с большей частью агентов. Просто здесь ребята-хоккеисты выше уровнем, нежели в ВХЛ. Думаю, что никаких проблем не возникнет. Что могу отметить в КХЛ? Квалифицированные хоккеисты, тренеры, медиа. Весь этот ажиотаж даёт большое число зрителей на трибунах. Думаю, что КХЛ – это вторая лига мира, после НХЛ», — сказал Житков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Адмирал» в первом раунде одолел «Салават Юлаев» (4-2), во втором — уступил «Ак Барсу» (2-4).