Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: не сказал бы, что «Спартак» нас переиграл

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог домашнего матча со «Спартаком» (1:4).

«Не реализовали свои моменты в начале матча, были голевые ситуации, когда надо было забивать. Сложно играть в меньшинстве против таких команд, которые здорово реализовывают большинство. Мы сегодня дважды в первом периоде удалились. Надо играть дисциплинированно и строго. Не сказал бы, что нас переиграл соперник. Сами себе привезли голы. Хотя настрой был. Знали, что непросто сегодня будет. Тем более свежа та игра в Москве с этим же соперником. Забивает больше всех в лиге, конечно, готовились. Надо забивать голы.

Александр Дергачёв часто брал игру на себя? Два момента было таких, он хорошо паузу держал, и ничего там особенного не было. Нормально всё», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».